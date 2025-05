Fotovoltaico, i conti di Italia solare: verso 2 milioni impianti

"Affrontare presto e con equilibrio il tema aree idonee". È questo l'appello del presidente di Italia solare, Paolo Rocco Viscontini, al convegno 'Fotovoltaico e aree idonee: facciamo il punto', alla Camera dove definisce la questione "fondamentale per l'autonomia energetica e la sostenibilità dei costi dell'energia".

La crescita - "Il progresso del fotovoltaico negli ultimi anni è stato straordinario, trascinato da un installato cresciuto a ritmi vertiginosi", sottolinea il presidente di Italia Solare."In Italia siamo a oltre 38,5 Gigawatt ed entro pochi mesi raggiungeremo i 2 milioni di impianti".

Le preoccupazioni - Ribadisce poi "che fotovoltaico e sicurezza del sistema elettrico sono assolutamente compatibili", dopo che, a causa del blackout in Spagna, "il timore che un sistema basato prevalentemente su fotovoltaico ed eolico sia poco sicuro è salito alla ribalta" sebbene i primi report mettano in evidenza "un problema di gestione del sistema, e non della produzione".

La richiesta - "Non vogliamo e non chiederemo mai che si debba consentire l'installazione di fotovoltaico ovunque e senza criterio, ma che occorre una adeguata pianificazione, alla stessa stregua di quanto accade con i piani regolatori urbanistici", è la richiesta di Italia solare in merito al processo di identificazione delle aree idonee in corso dal 2019, dopo che il Governo ha introdotto il divieto (con qualche eccezione) di impianti a terra in aree classificate agricole e alcune Regioni hanno stabilito il blocco quasi totale degli impianti a terra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.