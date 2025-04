Fotovoltaico, due nuove centrali di Metlen nel Viterbese

La società greca dell'energia Metlen consolida la sua presenza nelle energie rinnovabili in Italia con due nuovi impianti fotovoltaici a Carcarello e Tarquinia (Viterbo), nel Lazio. Con una capacità complessiva di 51 Megawatt, i due impianti genereranno ogni anno 89 Gigawattora di energia rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di 24.700 famiglie.

Infrastruttura regionale – L’implementazione dei due impianti ha comportato la costruzione della prima infrastruttura media-alta tensione (MV/HV) della regione, ora integrata nella rete a 150 kV tramite una sottostazione condivisa. METLEN sottolinea che si tratta di un passo importante per il potenziamento della rete energetica locale e per la diffusione della produzione da fonti rinnovabili.

Strategia europea – L’Italia è considerata da METLEN un nodo centrale della propria strategia europea, grazie al potenziale favorevole per le rinnovabili, a un quadro normativo stabile e a un’infrastruttura energetica consolidata. In questo contesto, il progetto laziale si inserisce come esempio di un modello replicabile su scala nazionale.

Portafoglio progetti – Attualmente METLEN conta oltre 180 progetti di energia rinnovabile attivi in Italia, distribuiti su 15 regioni, per un totale di 3,7 GW. La pipeline in fase di sviluppo prevede ulteriori 3,59 GW da implementare nei prossimi quattro anni. “La collaborazione tra i team italiani e greci è stata determinante per il successo di questa fase”, afferma l’azienda.

Collaborazione internazionale – Il progetto laziale ha coinvolto professionalità da più paesi, in particolare Italia e Grecia, a dimostrazione di un approccio multinazionale nella gestione e nello sviluppo degli impianti. METLEN sottolinea come questa sinergia abbia accelerato i tempi di messa in opera e garantito l’integrazione efficace nella rete elettrica nazionale.

