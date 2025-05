Fotovoltaico, al via la produzione dell'impianto Shell di Cumiana

E'stato inaugurato a Cumiana, in provincia di Torino - alla presenza dei vertici di Shell, del sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto e del sindaco di Cumiana Roberto Costelli - il secondo impianto di produzione di energia rinnovabile di Shell in Italia.

Le dimensioni - Con una capacità di generazione di 10 MWp, il nuovo sito produce circa 17 GWh all'anno di energia rinnovabile, pari al fabbisogno medio annuo di circa 7.700 famiglie evitando la potenziale emissione in atmosfera di 5mila tonnellate di CO2 ogni anno. Inoltre, l'area è stata interessata da misure per promuovere la biodiversità e di mitigazione paesaggistica, tra cui la piantumazione di 360 alberi e 1.900 arbusti, oltre all'inerbimento intorno ai pannelli.

L'iter - "L'avvio della produzione dell'impianto di Cumiana rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione del nostro piano di sviluppo in Italia," spiega Ivan Niosi, amministratore delegato di Shell Energy Italia, Renewable Generation. "Attualmente abbiamo ulteriori sei cantieri fotovoltaici in costruzione, per una capacità complessiva di circa 200 Mw, e abbiamo completato l'iter autorizzativo per impianti che totalizzano altri 500 Mw." L'impianto fotovoltaico di Cumiana si estende su un'area di 16 ettari e ospita 16.436 pannelli di ultima generazione, ad alta efficienza.

Il significato - "L'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico di Cumiana è un esempio concreto di come la transizione energetica possa diventare motore di sviluppo sostenibile per i territori", riferisce Porchietto. "La collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali rappresenta un modello vincente che vogliamo continuare a promuovere in Piemonte. Questo progetto contribuisce in modo significativo alla produzione di energia pulita e alla riduzione delle emissioni di CO2, rafforzando il ruolo della nostra regione come punto di riferimento per l'innovazione e la sostenibilità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.