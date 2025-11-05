Economia

Fotovoltaico, a Telenord la chiave per la transizione energetica in Italia

di Simone Galdi

Luigi Meregalli (MyEnergy) parla del ruolo del fotovoltaico nel futuro energetico del Paese

Assoclima

Luigi Meregalli, Strategy and Finance Specialist di MyEnergy, in collegamento con Simone Galdi parla a Telenord del ruolo del fotovoltaico nel futuro energetico del Paese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: