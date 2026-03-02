Forum Salute e Sanità 4a edizione, Vinai: "Riorganizzazione dei territori e innovazione per un sistema più efficiente e umano"
di Chiara Manganaro
"L’obiettivo è costruire un sistema coordinato, capace di risposte concrete e tempestive, valorizzando la storica capacità organizzativa della Liguria"
Pierluigi Vinai, direttore generale Anci Liguria, intervenuto al Forum Salute e Sanità, tra le altre cose ha detto: "La riforma sanitaria richiede una profonda riorganizzazione territoriale, che come sistema dei Comuni stiamo portando avanti insieme alla Regione, integrando piano sociale e sociosanitario. Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale sono strumenti decisivi per migliorare l’efficienza, ma devono affiancarsi all’umanità della cura. L’obiettivo è costruire un sistema coordinato, capace di risposte concrete e tempestive, valorizzando la storica capacità organizzativa della Liguria".
