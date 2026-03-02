Forum Salute e Sanità 4a edizione, editore Monti: "Una sanità davvero moderna ha senso solo se mette il cittadino al centro"
di Chiara Manganaro
"Come editori vogliamo accompagnare questa nuova fase con un’informazione responsabile e costruttiva"
Introducendo i lavori del Forum Salute e Sanità, l'editore di Telenord Massimiliano Monti ha detto: "Il Forum Salute Sanità si conferma uno spazio autorevole di confronto per il futuro della sanità ligure. Ricerca, Intelligenza Artificiale e sostenibilità sono leve strategiche per costruire un sistema più solido, moderno e integrato. Come editori vogliamo accompagnare questa nuova fase con un’informazione responsabile e costruttiva. Ma sopra ogni riforma e innovazione deve restare centrale la persona: una sanità davvero moderna ha senso solo se mette il cittadino al centro"
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Forum Salute e Sanità 4a edizione, Bucci: "Risparmio e reinvestimento, azienda unica per rafforzare i servizi ai cittadini"
02/03/2026
di Chiara Manganaro
Forum Salute e Sanità 4a edizione, Botti: "Gaslini tra continuità di cura e sfida delle tariffe pediatriche"
02/03/2026
di Chiara Manganaro