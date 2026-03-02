Forum Salute e Sanità 4a edizione, editore Monti: "Una sanità davvero moderna ha senso solo se mette il cittadino al centro"

Introducendo i lavori del Forum Salute e Sanità, l'editore di Telenord Massimiliano Monti ha detto: "Il Forum Salute Sanità si conferma uno spazio autorevole di confronto per il futuro della sanità ligure. Ricerca, Intelligenza Artificiale e sostenibilità sono leve strategiche per costruire un sistema più solido, moderno e integrato. Come editori vogliamo accompagnare questa nuova fase con un’informazione responsabile e costruttiva. Ma sopra ogni riforma e innovazione deve restare centrale la persona: una sanità davvero moderna ha senso solo se mette il cittadino al centro"

