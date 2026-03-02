Forum Salute e Sanità 4a edizione, Calamai: "Nuova Azienda Metropolitana, più integrazione e 9.600 prestazioni settimanali. Telemedicina strategica"

Monica Calamai (al centro nella foto), nuovo direttore dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, nel corso del Forum Salute e Sanità tra le altre cose ha detto: "Con la nuova Azienda Ospedaliera Metropolitana stiamo procedendo con l’integrazione organizzativa, grazie anche all’efficacia dei tavoli sindacali regolarmente impostati, che ci permettono sistematicamente di portare rapidamente al consolidamento della riforma. Abbiamo avviato un piano di abbattimento delle liste d’attesa che porterà la produzione a 9.600 prestazioni settimanali, quasi il doppio rispetto all’avvio. Centrale inoltre sarà la telemedicina, soprattutto per controlli e monitoraggi, che ci consentirà di ampliare la platea di pazienti seguiti e rafforzare il contatto diretto con i cittadini".

