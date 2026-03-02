Forum Salute e Sanità 4a edizione, Gaggero: "Intelligenza artificiale in odontoiatria strumento a supporto del medico, non sostituto"

Massimo Gaggero, segretario Andi e presidente Cao Genova, sostiene: "Parliamo tanto di intelligenza artificiale, ma non sappiamo mai fino a che punto possiamo applicarla all’ambito medico, ad esempio nell’odontoiatria. È stata una delle prime branche della medicina a usufruire dell’intelligenza artificiale: basta pensare alle impronte digitali e a tutto ciò che avviene nel laboratorio odontotecnico in rapporto con il medico".

"L’intelligenza artificiale è utile, ma il ruolo primario deve sempre restare dell’operatore. Mai sostituirsi a ciò che può fare un medico: l’IA deve essere uno strumento a tutela del paziente. È fondamentale come supporto alla nostra attività professionale, ma deve essere usata con cautela: l’operatore decide il piano di cura e l’IA serve solo a migliorare il risultato finale".

"Molti pazienti oggi si informano tramite social e “dottor Google”, spesso assumendo informazioni errate. Nei nostri studi vediamo quanto queste fonti possano essere deleterie. I social sono strumenti importanti per diffondere conoscenza, ma è fondamentale rivolgersi sempre a persone qualificate che possano fornire consigli personalizzati e piani di cura specifici, perché ogni paziente ha caratteristiche uniche. Seguire i social come unico riferimento è quindi assolutamente rischioso".

