Forum Salute e Sanità 4a edizione, sottosegretario Gemmato: "innovazione e nuovi modelli organizzativi per valorizzare la sanità"

Nel suo messaggio di saluto al Forum Salute e Sanità, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha evidenziato l’importanza del Forum come momento di confronto sui temi strategici per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all’innovazione, alla digitalizzazione e al potenziamento dell’assistenza territoriale. Il sottosegretario ha inoltre espresso apprezzamento per il modello organizzativo della sanità ligure, definendolo un esempio concreto di efficienza e qualità dei servizi, capace di garantire continuità assistenziale e vicinanza ai cittadini. Ha infine ribadito come innovazione tecnologica e nuovi modelli organizzativi rappresentino leve fondamentali per assicurare equità, qualità e sostenibilità al sistema sanitario.

