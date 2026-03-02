Forum Salute e Sanità 4a edizione, sottosegretario Gemmato: "innovazione e nuovi modelli organizzativi per valorizzare la sanità"
di Chiara Manganaro
Nel suo messaggio di saluto al Forum Salute e Sanità, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha evidenziato l’importanza del Forum come momento di confronto sui temi strategici per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all’innovazione, alla digitalizzazione e al potenziamento dell’assistenza territoriale. Il sottosegretario ha inoltre espresso apprezzamento per il modello organizzativo della sanità ligure, definendolo un esempio concreto di efficienza e qualità dei servizi, capace di garantire continuità assistenziale e vicinanza ai cittadini. Ha infine ribadito come innovazione tecnologica e nuovi modelli organizzativi rappresentino leve fondamentali per assicurare equità, qualità e sostenibilità al sistema sanitario.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Forum Salute e Sanità 4a edizione, Bucci: "Risparmio e reinvestimento, azienda unica per rafforzare i servizi ai cittadini"
02/03/2026
di Chiara Manganaro
Forum Salute e Sanità 4a edizione, Botti: "Gaslini tra continuità di cura e sfida delle tariffe pediatriche"
02/03/2026
di Chiara Manganaro
Forum Salute e Sanità 4a edizione, editore Monti: "Una sanità davvero moderna ha senso solo se mette il cittadino al centro"
02/03/2026
di Chiara Manganaro