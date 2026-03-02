Salute

Forum Salute e Sanità 4a edizione, Rosso: "Dopo la riforma ora serve più umanità, dai pronto soccorso alla segnaletica"

di Chiara Manganaro

"Servono interventi concreti, anche nelle piccole cose perché la qualità percepita nasce dall’attenzione alla persona"

Nel corso del Forum Salute e Sanità giunto alla quarta edizione, l'onorevole Matteo Rosso membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha detto: "Da medico, prima ancora che da politico, ritengo che la riforma della sanità ligure fosse necessaria dopo anni di interventi tampone. Ora però il cambiamento deve rimettere al centro l’umanità: pazienti accolti e personale messo nelle condizioni migliori per lavorare. Servono interventi concreti, anche nelle piccole cose — dalla segnaletica all’assistenza nei pronto soccorso — perché la qualità percepita nasce dall’attenzione alla persona".

