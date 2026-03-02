Forum Salute e Sanità 4a edizione, Rosso: "Dopo la riforma ora serve più umanità, dai pronto soccorso alla segnaletica"

Nel corso del Forum Salute e Sanità giunto alla quarta edizione, l'onorevole Matteo Rosso membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha detto: "Da medico, prima ancora che da politico, ritengo che la riforma della sanità ligure fosse necessaria dopo anni di interventi tampone. Ora però il cambiamento deve rimettere al centro l’umanità: pazienti accolti e personale messo nelle condizioni migliori per lavorare. Servono interventi concreti, anche nelle piccole cose — dalla segnaletica all’assistenza nei pronto soccorso — perché la qualità percepita nasce dall’attenzione alla persona".

