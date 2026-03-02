Forum Salute e Sanità 4a edizione, Nicolò: "Riforma, primi risultati positivi. Più territorio, meno attese e ospedali dedicati all’alta complessità"

Intervenuto alla quarta edizione del Forum Salute e Sanità, l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò tra le altre cose ha detto: "La riforma sanitaria ligure, avviata da due mesi, sta dando segnali positivi: abbiamo riorganizzato il sistema senza intervenire sulle strutture, ma sull’organizzazione e sui servizi, avvicinando la sanità ai cittadini. I grandi ospedali si concentrano sull’alta complessità, mentre il territorio, con 30 Case della Comunità operative entro i termini ministeriali, garantisce accesso diretto al medico dalle 8 alle 20 o 24 ore su 24 nel caso delle case della comunità Hub, alleggerendo i pronto soccorso. La Liguria esprime livelli di qualità elevati, certificati dai report sugli esiti, con eccellenze riconosciute a livello nazionale. Sulle liste d’attesa siamo passati da una situazione critica, con il 60% delle priorità brevi fuori tempo, a una copertura nei tempi corretti per l’80-90% dei cittadini. L’obiettivo ora è ridurre ulteriormente le attese, migliorando appropriatezza e governo della domanda, per un sistema più efficiente ed equo".

