Forum Salute e Sanità 4a edizione, Lombardi: "SYNLAB garantisce un sostegno concreto ai cittadini"

In Liguria cresce l’offerta di diagnostica per immagini grazie all’inaugurazione di un nuovo spazio nel poliambulatorio più grande della regione, situato al baluardo del Porto Antico. La struttura, completamente rinnovata e dotata di tecnologie all’avanguardia, promette di rafforzare il ruolo del privato accreditato come pilastro del servizio sanitario regionale.

«Abbiamo recentemente inaugurato il nuovo spazio dedicato alla diagnostica per immagini nel poliambulatorio più grande che si trova in Liguria, (Il Baluardo) al Porto Antico», spiega Simona Lombardi - Regional Director SYNLAB Liguria. «Oggi presso il baluardo ci sono due risonanze magnetiche, una TAC di ultima generazione e tutta la tecnologia necessaria per la diagnostica per immagini».

L’obiettivo è ambizioso: erogare circa 30.000 esami all’anno, metà dei quali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. «Questo conferma che l’erogatore privato accreditato è effettivamente un sostegno e un pillar fondamentale per il servizio sanitario regionale», sottolinea.

Per raggiungere risultati così importanti servono investimenti, organizzazione e professionalità. «Sicuramente investimento e capacità organizzativa, volontà di innovare e le professionalità più adeguate per garantire la qualità del servizio», aggiunge. Questo significa anche puntare sulla crescita professionale di medici, tecnici di radiologia, infermieri e tutto il personale della struttura, inclusi gli operatori d’accoglienza, veri mediatori della corretta erogazione della cura e della diagnosi.

Il gruppo non si ferma qui. «Recentemente abbiamo acquisito il centro Medicolos a Savona, un centro in grado di erogare tutta la diagnostica per immagini, dalla TAC fino alla risonanza ad alto campo, riconosciuto sul territorio per la qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini», evidenzia Lombardi. «Siamo molto orgogliosi di questo nuovo ingresso nel gruppo SynLab e stiamo integrandolo nelle nostre procedure il più velocemente possibile».

