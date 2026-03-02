Forum Salute e Sanità 4a edizione, Faraldi: “I nostri anziani si meritano veramente tanto"

Forum ligure – “È una riforma molto importante e tutti dobbiamo crederci”, ha dichiarato Direttore Liguria e Toscana KOS CARE, Stefano Faraldi.

Team multidisciplinare – Stefano Faraldi sottolinea che ogni figura è essenziale: dall’accoglienza all’assistenza sanitaria, dall’animazione alla fisioterapia. “Non esiste una figura meno importante perché tutte le persone devono essere a disposizione dei nostri ospiti”, spiega. L’obiettivo è trasformare le strutture in luoghi dove gli anziani possano vivere pienamente, non semplicemente soggiornare.

Ascolto e dignità – Il forum ha ribadito l’importanza di ascoltare gli ospiti e valorizzare la loro esperienza. “I nostri anziani si meritano veramente tanto, ogni giorno mi insegnano qualcosa di nuovo”, afferma Faraldi. La rassegna ha anche messo in evidenza il legame tra passato e presente, ricordando che le generazioni attuali devono riconoscere il contributo degli anziani nella costruzione della società.

