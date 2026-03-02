Forum Salute e Sanità 4a edizione, Bordon: "Unica sanità ligure per 1,5 milioni di cittadini, governance accentrata più vicina ai territori"

Paolo Bordon (al centro nella foto), direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, intervenuto al Forum Salute e Sanità ha detto tra le altre cose: "La riforma è un percorso di crescita che aggiorna un modello fermo agli anni ’90, preparando la Liguria – tra le regioni più anziane al mondo – alle sfide dei prossimi dieci anni. Con la banca regionale degli assistiti, 1,5 milioni di cittadini fanno oggi riferimento a un’unica organizzazione, superando la frammentazione delle cinque Asl e facilitando l’accesso ai servizi su tutto il territorio. La vera innovazione è un sistema che accentra le funzioni di governo ma garantisce prossimità: abbiamo introdotto la figura del Direttore di Area, un middle management di alto livello che collega la direzione strategica alle comunità locali. È un modello osservato anche da altre regioni, perché coniuga efficienza amministrativa e vicinanza ai cittadini. Con una squadra di 10 dirigenti garantiamo accentramento decisionale e presenza concreta nei territori"

