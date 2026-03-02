Forum Salute e Sanità 4a edizione, Bordon: "Unica sanità ligure per 1,5 milioni di cittadini, governance accentrata più vicina ai territori"
di Chiara Manganaro
La riforma è un percorso di crescita che aggiorna un modello fermo agli anni ’90, preparando la Liguria alle sfide dei prossimi dieci anni"
Paolo Bordon (al centro nella foto), direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, intervenuto al Forum Salute e Sanità ha detto tra le altre cose: "La riforma è un percorso di crescita che aggiorna un modello fermo agli anni ’90, preparando la Liguria – tra le regioni più anziane al mondo – alle sfide dei prossimi dieci anni. Con la banca regionale degli assistiti, 1,5 milioni di cittadini fanno oggi riferimento a un’unica organizzazione, superando la frammentazione delle cinque Asl e facilitando l’accesso ai servizi su tutto il territorio. La vera innovazione è un sistema che accentra le funzioni di governo ma garantisce prossimità: abbiamo introdotto la figura del Direttore di Area, un middle management di alto livello che collega la direzione strategica alle comunità locali. È un modello osservato anche da altre regioni, perché coniuga efficienza amministrativa e vicinanza ai cittadini. Con una squadra di 10 dirigenti garantiamo accentramento decisionale e presenza concreta nei territori"
