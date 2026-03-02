Forum Salute e Sanità 4a edizione, Bonsignore: "Dialogo e lavoro di rete per accompagnare il cambiamento della sanità ligure"
di Chiara Manganaro
"Come Ordine lavoriamo per garantire stabilità ai professionisti e fare da ponte tra operatori cittadini e istituzioni, raccogliendo le esigenze del territorio"
Nel corso del Forum Salute e Sanità, il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova Alessandro Bonsignore, tra le altre cose, ha detto: "Il confronto è fondamentale in una fase di profondo cambiamento della sanità ligure. Come Ordine lavoriamo per garantire stabilità ai professionisti e fare da ponte tra operatori, cittadini e istituzioni, raccogliendo le esigenze del territorio. Solo attraverso un dialogo costruttivo e un lavoro di rete il sistema potrà evolvere nella direzione auspicata".
