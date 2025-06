Forum Nazionale sull’Energia: chiusa a Rapallo la due giorni dedicata al futuro del settore tra tecnologia, sostenibilità e sfide globali

Si è concluso oggi all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo il II Forum Nazionale sull’Energia – “Concretizzare il green, oltre l’utopia”, organizzato da Telenord in collaborazione con la testata specializzata “Quotidiano Energia”. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 80 relatori, tra rappresentanti istituzionali, accademici, manager, tecnologi e stakeholder del settore energetico, articolati in più di 15 panel e sessioni tematiche distribuiti lungo due intense giornate di confronto e approfondimento.

Siamo orgogliosi di aver riunito a Rapallo alcune delle voci più importanti del sistema energetico nazionale. Questo Forum non è solo un momento di confronto, ma un luogo dove si costruisce visione e si genera consapevolezza. Il successo di questa edizione conferma la necessità di creare spazi permanenti di dialogo tra industria, istituzioni e società civile”, ha dichiarato Massimiliano Monti, editore di Telenord.

I lavori sono stati condotti da una squadra autorevole di giornalisti: Matteo Cantile, Direttore di Telenord; Romina Maurizi, Direttrice di Quotidiano Energia; Fabio Pasquarelli, Direttore di Transport – Telenord; Simone Galdi, Giornalista Telenord.

La giornata di sabato si è aperta con i saluti istituzionali dell’Assessore alla sicurezza e all'energia di Regione Liguria Paolo Ripamonti, l’intervento dell’On. Alberto Bagnai, seguito dalle riflessioni del Prof. Antonio Gozzi (Federacciai, Duferco) e di Giuseppe Zampini (già presidente di Ansaldo Energia). Il Prof. Lucio Rossi, fisico dell’Università di Milano, ha illustrato l’importanza della superconduttività nel panorama delle tecnologie energetiche avanzate.

Al centro del Forum: il ruolo del nucleare e dell’idrogeno, la decarbonizzazione industriale, le energie rinnovabili, il trasporto sostenibile e la riqualificazione energetica degli edifici. Temi affrontati in chiave operativa con l’obiettivo di tradurre gli impegni in risultati tangibili.

L’Assessore regionale Paolo Ripamonti, portando anche i saluti del Presidente Marco Bucci, ha sottolineato l’importanza dell’evento come momento di riflessione concreta sulla transizione energetica, ribadendo l’impegno della Regione Liguria per una sostenibilità responsabile, pragmatica e priva di ideologismi. Ha evidenziato gli investimenti regionali in comunità energetiche, efficienza degli edifici e tecnologie avanzate, con una particolare attenzione al nucleare di nuova generazione. Ha confermato la volontà della Regione di ospitare la sede dell’Azienda per la Sicurezza Nucleare, valorizzando l’ecosistema locale di competenze industriali e scientifiche. La Liguria – ha concluso – è pronta a contribuire con serietà e visione alla transizione energetica nazionale.

Nel suo intervento, Alberto Bagnai ha criticato l’approccio utopico della transizione green, proponendo una visione più pragmatica e fondata su dati economici. Bagnai ha individuato, nell’emergenza climatica come in quella bellica, narrazioni concepite per riabilitare il ruolo degli investimenti pubblici senza sconfessare le politiche di austerità. Secondo l’Onorevole Bagnai, la narrazione europea ha ignorato la necessità di investimenti pubblici reali per sostenere la transizione. Critico verso il "green" come strumento inefficace, ha proposto un ripensamento del ruolo dello Stato nell’economia. L’eccessiva rigidità europea, secondo Bagnai, rischia di portare a esiti storicamente risolti solo da conflitti o profonde riforme. Conclude con un invito provocatorio a “prepararsi all’impatto”.

A seguire, è intervenuto Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai e del Gruppo Duferco, che ha espresso grande apprezzamento per la relazione di Alberto Bagnai, definendola “una lezione di economia chiara e coraggiosa, capace di rompere il silenzio imposto dal mainstream ideologico”. Gozzi ha sottolineato le distorsioni e le contraddizioni del Green Deal europeo, riportando anche il giudizio critico di Tony Blair, secondo cui gli obiettivi ambientali attuali sono irrealistici ma politicamente indicibili. Nel suo intervento ha denunciato l’impatto dell’estremismo ambientalista e liberista sulle politiche industriali europee, evidenziando i limiti degli ETS e la penalizzazione delle imprese produttive. Ha poi rilanciato con forza il tema del nucleare come leva strategica per la transizione, sostenendo la candidatura di Genova a sede dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare. Gozzi ha infine invitato le istituzioni italiane a difendere con determinazione gli interessi industriali del Paese, anche a costo di un confronto duro con Bruxelles.

Giuseppe Zampini, past president di Confindustria Genova e Liguria e già AD di Ansaldo Energia, ha portato un contributo di forte realismo sul tema del nucleare, esprimendo perplessità sulla frammentarietà e l’approssimazione del dibattito attuale. Pur riconoscendo l’urgenza e l’utilità di una strategia energetica fondata anche sul nucleare, ha sottolineato l’assenza di un percorso strutturato, chiaro e condiviso. Ha richiamato la necessità di ricostruire un sistema istituzionale solido, partendo dalla creazione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, elemento imprescindibile per la definizione di criteri tecnici, tecnologici e territoriali. Zampini ha messo in guardia da semplificazioni pericolose e ha invocato una comunicazione trasparente, formativa e tecnicamente fondata. Infine, ha ribadito che il rilancio del nucleare richiederà investimenti pubblici consistenti, coerenza nei numeri e soprattutto un impegno politico a lungo termine, trattandosi di una scelta strategica e non tattica.

Il Professor Lucio Rossi, fisico del Dipartimento dell’Università di Milano ed ex CERN, ha illustrato con passione il potenziale della superconduttività come tecnologia chiave per la transizione energetica. Ha spiegato come i cavi superconduttori permettano di trasportare grandi quantità di energia con minime perdite, dimensioni ridotte e senza emissioni elettromagnetiche, risultando particolarmente utili in contesti urbani o ambienti delicati. Rossi ha evidenziato i progressi compiuti grazie al PNRR e ha citato il progetto pilota in corso tra Genova e Salerno per sviluppare un prototipo industriale. Ha sottolineato la necessità di investire con costanza nella ricerca e nel trasferimento tecnologico, evitando promesse irrealistiche ma puntando su soluzioni strategiche a medio-lungo termine. Infine, ha ricordato che l’innovazione, per essere efficace, richiede una governance decisa, visione politica e una comunicazione trasparente verso cittadini e territori.

L'editrice di Quotidiano Energia, Camilla Calcioli, ha espresso soddisfazione per l’alto livello dei contenuti emersi durante i lavori: “Il Forum ha riunito relatori di primo piano del settore energetico. Ne è emerso un confronto di grande interesse che ha dimostrato come la decarbonizzazione sia sì un percorso complesso ma anche una grande opportunità: le competenze e le proposte per affrontarla in maniera concreta non mancano, come confermano i contributi ascoltati a Rapallo”.

Il Forum ha confermato la sua vocazione a essere un punto di riferimento nel panorama italiano per riflettere sulle grandi sfide energetiche e individuare soluzioni concrete per il futuro del Paese.

