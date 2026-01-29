Forum Mobilità urbana e TPL, Scarfone: "Bergamo accelera sulla mobilità sostenibile con investimenti, integrazione e tecnologia"

Bergamo si conferma uno dei territori più avanzati in Italia sul fronte della mobilità sostenibile e integrata. Negli ultimi anni il capoluogo orobico ha avviato un percorso strutturato che mira a trasformare il tradizionale trasporto pubblico locale in un sistema più efficiente, accessibile e orientato al cittadino.

La città sta infatti realizzando importanti investimenti nel settore del trasporto rapido di massa. Tra questi spiccano la nuova linea tramviaria e il sistema BRT (Bus Rapid Transit), infrastrutture pensate per migliorare la velocità e l’affidabilità degli spostamenti urbani. Parallelamente, il gruppo Ferrovie dello Stato è impegnato nel rimodernamento della stazione principale e nella riqualificazione delle principali linee ferroviarie che collegano Bergamo al resto del territorio.

Un cambio di paradigma che va oltre il semplice potenziamento dei servizi. "Si sta un po’ passando dal trasporto pubblico locale alla mobilità sostenibile", spiega Gianni Scarfone, sottolineando come la visione dell’amministrazione e degli operatori del settore sia cambiata nel tempo.

"Questa è stata la nostra visione negli ultimi anni: abbiamo messo sempre al centro il concetto della mobilità come mobilità integrata fra i vari modi, con lo scopo di trasportare al meglio i cittadini», afferma Scarfone. Un approccio che inizia già a dare risultati concreti: «Oggi abbiamo una quota modale della mobilità dolce e della mobilità pubblica che è oltre il 20%".

L’obiettivo, però, è ancora più ambizioso. "Con i nuovi investimenti vogliamo andare oltre il 30%", aggiunge, indicando un traguardo che posizionerebbe Bergamo tra le città più virtuose a livello nazionale.

In questo percorso, un ruolo chiave è giocato dall’innovazione tecnologica. "L’innovazione tecnologica è fondamentale, se mantiene al centro il cittadino, il consumatore che utilizza i vari sistemi", sottolinea Scarfone. La tecnologia, dunque, non come fine ma come strumento per migliorare l’esperienza di viaggio.

"Dobbiamo rendere facile l’accesso ai sistemi di trasporto, dobbiamo renderlo comodo, fornire informazioni in tempo reale e possibilmente tariffe integrate per soddisfare l’esigenza di viaggio", conclude.

Una strategia che punta su infrastrutture, integrazione e digitalizzazione, con un obiettivo chiaro: rendere la mobilità sostenibile una scelta naturale e conveniente per un numero sempre maggiore di cittadini.

