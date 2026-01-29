Forum Mobilità urbana e TPL, Di Stasio: "Cagliari accelera sull’elettrico: verso l’80% di bus a zero emissioni entro il 2026"

Cagliari spinge con decisione sulla transizione ecologica del trasporto pubblico locale, puntando a una flotta sempre più elettrica e sostenibile. L’obiettivo di lungo periodo è chiaro: arrivare al 100% di autobus elettrici. Ma il primo traguardo, decisivo, è già fissato.

"Storicamente la nostra flotta a Cagliari è composta da circa 270 autobus che garantiscono il servizio di trasporto urbano", spiega Luigi Di Stasio, direttore manutenzione CTM Cagliari. "Grazie ai finanziamenti del PNRR, del PSNMS e di altre fonti, stiamo sostituendo gradualmente tutti i mezzi e contiamo, entro la fine dell’anno, di avere l’80% della flotta elettrica già operativa in città".

Un cambiamento che non è solo tecnologico, ma anche culturale. «Il passaggio dal diesel all’elettrico comporta un cambiamento profondo, sia per chi gestisce i mezzi sia per gli utenti», sottolinea Di Stasio. "Chi ha già sperimentato il bus elettrico sa che è più confortevole, più silenzioso e più accessibile".

I benefici sono evidenti anche nella vita quotidiana dei cittadini. "Chi prima si trovava un autobus con il motore acceso sotto casa oggi non se lo trova più: al suo posto c’è un mezzo silenzioso e pulito», aggiunge. «Ed è per questo che l’elettrico è accolto molto favorevolmente dalla cittadinanza".

Secondo Di Stasio, Cagliari parte da una posizione di vantaggio rispetto ad altre realtà italiane. «Siamo avanti su questo fronte. Abbiamo una lunga tradizione di mobilità elettrica grazie a una rete filoviaria molto diffusa, che ha abituato nel tempo i cittadini all’uso di mezzi elettrici».

La progressiva sostituzione dei bus diesel rappresenta quindi una risposta concreta alle esigenze degli utenti. «Con questo percorso siamo andati incontro alle richieste dei cittadini e dei nostri clienti. Il cambiamento verso l’elettrico è molto positivo e sta già producendo risultati», conclude Di Stasio. "Effetti che saranno ancora più evidenti nei prossimi mesi".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.