Forum lavoro e futuro di Telenord: la storia di Davide e Andrea Delfino, Oscar Green Coldiretti

Agricoltura, allevamento, pesca, cucina, finanza e nuovi mestieri. E' un menu ricco quello in programma lunedì all'hotel Excelsior di Rapallo per il forum Lavoro e Futuro organizzato da Telenord.

Tra le testimonianze dei protagonisti, che saranno raccontate in diretta tv e straming per l'intera giornata, quella dei giovani fratelli Delfino. Operatori della terra nel ponente del genovesato sono stati insigniti dell'Oscar Green di Coldiretti: "Il nostro settore non è accessibile soltanto a chi lo eredita. I ragazzi, se hanno determinazione e pazienza, possono mettersi in gioco con risultati".

