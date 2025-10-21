Attualità

Forum 'Lavoro e Futuro' di Telenord: la storia dell'ultimo artigiano dei gozzi a Portofino

di Gilberto Volpara

SettimoLink

 

Sono state diverse le esperienze di mestieri antichi che resistono alla modernità raccontate dal Forum ideato da Telenord a Rapallo. Tra i video, anche, quello estratto da una recente puntata di Benvenuti in Liguria: a Portofino, l'ultimo maestro di gozzi alla genovese. 

