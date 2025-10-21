Attualità

Forum "Lavoro e Futuro" di Telenord: la storia del giovane fabbro salito a Bajardo e mai più sceso

di Gilberto Volpara

Piave Motori - Usato

 

Grande curiosità tra i protagonisti del forum dell'economia ligure, organizzato da Telenord a Rapallo, è stata suscitata da un giovane salito da Sanremo a Bajardo per costruirsi il proprio laboratorio. Da lassù, nel profondo entroterra imperiese, non è più sceso come ha raccontato all'interno della trasmissione Benvenuti in Liguria in onda ogni mercoledì sera alle 20.40: "Qui si vive meglio ed è possibile crearsi un reddito. Mai pentito". 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

telenord forum bajardo

Condividi: