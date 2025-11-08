Forum Energie Rinnovabili a Savona, Ripamonti: “Regione Liguria pronta al confronto per nuove opportunità nel settore”

Si è svolto oggi a Savona, nel Palazzo della Provincia, il Forum sulle Energie Rinnovabili e i Cambiamenti Climatici, promosso da ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e Legambiente. Un appuntamento di confronto sui temi della transizione energetica e della sostenibilità ambientale, con la partecipazione del giornalista ambientale Jacopo Giliberto.

L’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti ha sottolineato il valore dell’iniziativa come momento di dialogo e collaborazione tra istituzioni e realtà del settore “È stato un convegno importante e costruttivo. Ho illustrato le opportunità che Regione Liguria sta mettendo in campo e mi sono reso disponibile a ulteriori confronti per migliorare le nostre performance e cogliere le nuove occasioni di innovazione legate alle energie rinnovabili”.

Durante il forum si è discusso delle sfide legate ai cambiamenti climatici e delle possibilità di sviluppo sostenibile che le energie rinnovabili possono offrire alla Liguria, in un’ottica di crescita economica, tutela ambientale e innovazione tecnologica condivisa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.