Forum ecosostenibilità Tn, Rifiuti elettronici, Longoni: "Genova tra le migliori in Italia: raccolta RAEE sopra la media europea"

Genova si conferma tra le città più efficienti in Italia nella raccolta dei rifiuti elettronici. Con 8,72 kg pro capite, il capoluogo ligure supera la media nazionale e si avvicina agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, dimostrando l’efficacia di un sistema integrato.

Dati – In Italia la raccolta media dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si attesta a 6,22 kg per abitante. La Liguria, però, si distingue come una delle regioni più virtuose, con performance superiori alla media nazionale e punte ancora più elevate in alcune province.

Genova – Il capoluogo ligure guida la classifica tra le grandi città italiane. “Genova è la città che raccoglie il maggior quantitativo di RAEE tra le grandi città”, sottolinea Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE. Un risultato che premia un modello organizzativo efficace.

Fattori chiave – Alla base di questi numeri ci sono due elementi principali: la presenza diffusa di centri di raccolta e una collaborazione strutturata tra enti pubblici e operatori privati. In particolare, il dialogo tra Comune, azienda di gestione rifiuti e punti vendita facilita il conferimento da parte dei cittadini.

Sistema integrato – I rivenditori di apparecchiature elettroniche, infatti, dispongono di canali efficienti per smaltire i dispositivi ritirati dai consumatori. Questo meccanismo rende più semplice il corretto conferimento e contribuisce ad aumentare i volumi raccolti.

Materie prime – “La maggior quantità di materie prime critiche si trova proprio nei dispositivi elettronici”, evidenzia Longoni. La raccolta dei RAEE diventa quindi strategica non solo per l’ambiente, ma anche per l’approvvigionamento di risorse fondamentali.

Prospettive – Incrementare ulteriormente la raccolta significa rafforzare l’economia circolare e ridurre la dipendenza da materie prime estere. Un obiettivo che passa dalla partecipazione dei cittadini e dall’efficienza dei sistemi locali.

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