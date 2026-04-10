Forum ecosostenibilità Tn, Riciclo plastica, nuove regole UE. Bellomi: “Sfide e opportunità per il sistema nei prossimi anni”

Il settore del riciclo della plastica si prepara a una fase di cambiamento con l’arrivo delle nuove normative europee previste tra il 2026 e il 2027. Un passaggio che porterà nuove sfide operative, ma anche opportunità di sviluppo per l’intera filiera.

Normative – Le nuove regole, inizialmente previste per agosto 2026 e in possibile slittamento a gennaio 2027, imporranno standard più stringenti su riciclo e utilizzo delle materie prime seconde. Un’evoluzione che richiederà adeguamenti da parte di imprese e operatori.

Scenario – “Il sistema si trova di fronte a nuove sfide e opportunità”, sottolinea Giovanni Bellomi, direttore generale Corepla. Il contesto attuale, però, non è semplice: il settore del riciclo sta attraversando una fase critica a livello europeo, con ripercussioni anche in Italia.

Criticità – La crisi del comparto si riflette su impianti e operatori, chiamati a confrontarsi con costi elevati e mercati instabili. Le difficoltà riguardano soprattutto la capacità di riciclo e la sostenibilità economica dei processi.

Obiettivi – Le nuove normative puntano ad aumentare gli indici di riciclo e a incentivare l’uso di materiali riciclati nei cicli produttivi. Un passo fondamentale per rafforzare l’economia circolare, ma che necessita di condizioni favorevoli.

Mercato – Uno dei nodi principali è la creazione di un mercato solido per le materie prime seconde. “Serve uno sforzo a livello europeo e nazionale per creare il mercato giusto”, evidenzia Bellomi, indicando la necessità di sbocchi stabili e sostenibili nel tempo.

Prospettive – Il futuro del settore dipenderà dalla capacità di coniugare obiettivi ambientali e sostenibilità economica. Senza un equilibrio tra regole e mercato, il rischio è rallentare il percorso intrapreso.

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