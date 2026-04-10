Forum ecosostenibilità Tn, Paparella:"Tecnologie in crescita: un mercato da 92 miliardi traina il settore ambientale"
di Luca Pandimiglio
Il settore delle tecnologie applicate al ciclo dei rifiuti sta vivendo una fase di forte espansione in Italia. Innovazione, investimenti e competenze stanno trasformando un comparto strategico, con un valore complessivo che raggiunge i 92 miliardi di euro.
Mercato – “È un mercato estremamente vivace e innovativo”, spiega Silvia Paparella, general manager di RemTech. Le imprese dispongono oggi di un’ampia gamma di tecnologie già disponibili, utilizzate in particolare nei processi di risanamento ambientale e riqualificazione dei territori.
Operatori – Il settore si distingue anche per la solidità degli attori coinvolti: sono circa 1.588 gli operatori iscritti alla categoria 9 dell’Albo nazionale gestori ambientali. Si tratta di aziende strutturate, capaci di investire in ricerca e sviluppo, spesso protagoniste di brevetti e soluzioni avanzate.
Innovazione – Le tecnologie rappresentano un elemento chiave per migliorare l’efficienza del ciclo dei rifiuti, ridurre l’impatto ambientale e favorire il recupero di risorse. Dalla gestione dei siti contaminati ai processi di bonifica, l’innovazione sta ridefinendo standard e prestazioni.
Criticità – Nonostante il dinamismo, resta la necessità di diffondere maggiormente la conoscenza delle soluzioni disponibili. “Dobbiamo lavorare in termini di conoscenza e informazione”, sottolinea Paparella, evidenziando come molte tecnologie non siano ancora pienamente valorizzate.
Collaborazione – Fondamentale anche il rafforzamento dei partenariati tra pubblico e privato. La cooperazione tra istituzioni e imprese può accelerare l’adozione di soluzioni innovative e rendere più efficiente l’intero sistema.
Formazione – Un altro pilastro è la formazione: sviluppare competenze specifiche è essenziale per sostenere la crescita del settore e accompagnare la transizione verso modelli più sostenibili.
Prospettive – Il futuro del ciclo dei rifiuti passa quindi dall’innovazione tecnologica, ma anche dalla capacità di fare sistema e diffondere cultura ambientale.
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