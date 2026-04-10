Forum ecosostenibilità Tn, Paparella:"Tecnologie in crescita: un mercato da 92 miliardi traina il settore ambientale"

Il settore delle tecnologie applicate al ciclo dei rifiuti sta vivendo una fase di forte espansione in Italia. Innovazione, investimenti e competenze stanno trasformando un comparto strategico, con un valore complessivo che raggiunge i 92 miliardi di euro.

Mercato – “È un mercato estremamente vivace e innovativo”, spiega Silvia Paparella, general manager di RemTech. Le imprese dispongono oggi di un’ampia gamma di tecnologie già disponibili, utilizzate in particolare nei processi di risanamento ambientale e riqualificazione dei territori.

Operatori – Il settore si distingue anche per la solidità degli attori coinvolti: sono circa 1.588 gli operatori iscritti alla categoria 9 dell’Albo nazionale gestori ambientali. Si tratta di aziende strutturate, capaci di investire in ricerca e sviluppo, spesso protagoniste di brevetti e soluzioni avanzate.

Innovazione – Le tecnologie rappresentano un elemento chiave per migliorare l’efficienza del ciclo dei rifiuti, ridurre l’impatto ambientale e favorire il recupero di risorse. Dalla gestione dei siti contaminati ai processi di bonifica, l’innovazione sta ridefinendo standard e prestazioni.

Criticità – Nonostante il dinamismo, resta la necessità di diffondere maggiormente la conoscenza delle soluzioni disponibili. “Dobbiamo lavorare in termini di conoscenza e informazione”, sottolinea Paparella, evidenziando come molte tecnologie non siano ancora pienamente valorizzate.

Collaborazione – Fondamentale anche il rafforzamento dei partenariati tra pubblico e privato. La cooperazione tra istituzioni e imprese può accelerare l’adozione di soluzioni innovative e rendere più efficiente l’intero sistema.

Formazione – Un altro pilastro è la formazione: sviluppare competenze specifiche è essenziale per sostenere la crescita del settore e accompagnare la transizione verso modelli più sostenibili.

Prospettive – Il futuro del ciclo dei rifiuti passa quindi dall’innovazione tecnologica, ma anche dalla capacità di fare sistema e diffondere cultura ambientale.

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