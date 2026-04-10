Trenitalia, lavori infrastrutturali: modifiche alla circolazione ferroviaria tra Genova e Savona/Ventimiglia

Lunedì 13 e martedì 14 aprile, nella fascia oraria 9:00–13:00, la circolazione ferroviaria subirà variazioni nel nodo di Genova e lungo le tratte verso Savona e Ventimiglia. Le modifiche sono necessarie per consentire interventi infrastrutturali programmati nella stazione di Genova Voltri.

Treni Regionali:

I treni del Regionale di Trenitalia saranno interessati da cancellazioni e limitazioni di percorso:

Alcuni collegamenti tra Savona e Sestri Levante, e tra Genova Brignole e Savona, saranno soppressi tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente Aeroporto.

Alcuni treni sulla tratta Genova Nervi – Genova Voltri saranno cancellati tra Genova Sestri Ponente e Genova Voltri.

Il treno R 22830 (Recco – Genova Voltri) terminerà la corsa a Genova Sestri Ponente Aeroporto.

Il treno R 12381 (Savona – La Spezia Centrale) sarà cancellato tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente.

Il treno RV 3017 (Milano Centrale – Savona) sarà cancellato tra Genova Sestri Ponente Aeroporto e Cogoleto.

Sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus nelle tratte Cogoleto/Genova Voltri – Genova Sestri Ponente Aeroporto e Genova Brignole – Savona. Gli orari dei bus potranno variare in base al traffico. A bordo non è consentito il trasporto di biciclette, mezzi di micromobilità elettrica (come monopattini o hoverboard) né di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani di assistenza.

Treni Intercity:

Anche i collegamenti Intercity subiranno modifiche, con servizi sostitutivi nelle tratte interessate:

IC 503 (Torino Porta Nuova – Savona) sarà cancellato tra Genova Piazza Principe e Savona.

IC 515 (Savona – Torino Porta Nuova) partirà da Genova Piazza Principe.

IC 631 (Ventimiglia – Milano Centrale) sarà cancellato tra Savona e Genova Piazza Principe; circolerà con nuovo numero tra Ventimiglia e Savona, con orari anticipati.

IC 659 (Milano Centrale – Ventimiglia) sarà cancellato tra Genova Piazza Principe e Savona; proseguirà tra Savona e Ventimiglia con nuovo numero e orari posticipati.

Informazioni per i viaggiatori:

Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima della partenza tramite i canali ufficiali Trenitalia, la sezione “Infomobilità” su sito e app, il call center gratuito 800 89 20 21 o presso il personale di stazione.

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