Forum ecosostenibilità Tn, Piana: “Accompagniamo le imprese nella transizione ecologica e nell’economia circolare”

La Regione Liguria rafforza il proprio impegno nella transizione ecologica, puntando su economia circolare e sostegno alle imprese. In arrivo nuove misure per favorire innovazione, risparmio energetico e gestione efficiente delle risorse.

Strategia – "Il ruolo della Regione Liguria nella transizione ecologica si fonda su un’attenta lettura del contesto globale e nazionale. L’analisi delle dinamiche geopolitiche e di mercato diventa infatti la base per accompagnare il sistema produttivo in una fase di cambiamento continuo. L’obiettivo è sostenere le imprese nelle sfide quotidiane, offrendo strumenti concreti per adattarsi a scenari economici sempre più complessi", ha detto Alessio Piana, assessore regionale allo sviluppo economico.

Forum – "In questo quadro si inserisce l’importanza di momenti di confronto e approfondimento, come forum e incontri dedicati. Occasioni utili non solo per analizzare le criticità, ma anche per presentare nuove iniziative regionali. Tra queste, una misura specifica sull’economia circolare, pensata per incentivare un cambio di paradigma nella gestione delle risorse".

Transizione – Il passaggio da un modello lineare a uno circolare rappresenta il cuore della strategia. "L’obiettivo è razionalizzare l’uso delle materie prime e trasformare gli scarti di lavorazione in nuove opportunità produttive. Un approccio che mira anche a migliorare l’efficienza energetica, spingendo le imprese verso scelte innovative e sostenibili".

Bilancio – Guardando al periodo di programmazione 2021-2027, emerge una crescita della sensibilità sul tema. "Negli ultimi anni si è registrata una maggiore attenzione sia da parte delle aziende sia degli enti pubblici. Un segnale che indica come il percorso verso l’economia circolare sia già avviato, ma ancora in evoluzione".

Prospettive – La sfida ora è consolidare questi risultati, rafforzando le politiche di accompagnamento e incentivando ulteriormente l’adozione di pratiche sostenibili. La transizione ecologica passa anche dalla capacità di integrare innovazione, competitività e tutela delle risorse.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.