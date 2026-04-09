Forum sostenibilità Tn, Saettone (Coreve): “Riciclo del vetro oltre il 90%, ora la sfida è migliorare la qualità”

L’Italia si conferma ai vertici europei nel riciclo del vetro, con oltre il 90% di raccolta e obiettivi UE già superati da anni. Ma la nuova sfida è migliorare la qualità per ridurre gli scarti e aumentare i benefici economici per i territori.

Risultati – “Siamo sicuramente tra i migliori in Europa”, ha spiegato Roberto Saettone di Coreve, il consorzio che gestisce il riciclo degli imballaggi in vetro. I numeri confermano il trend positivo: negli ultimi anni è stato raccolto oltre il 90% del vetro immesso al consumo, mentre il tasso di riciclo ha raggiunto l’80%, superando il target europeo del 75% fissato per il 2030.

Primato – Un traguardo che l’Italia ha raggiunto con largo anticipo. “È già dal 2019 che superiamo l’obiettivo di riciclo”, ha sottolineato Saettone, evidenziando l’efficacia del sistema nazionale e il contributo dei cittadini.

Qualità – Nonostante i risultati, il margine di miglioramento resta. “Vogliamo migliorare ulteriormente la qualità della raccolta”, ha spiegato Saettone. Ridurre le frazioni estranee nel vetro raccolto significa diminuire gli scarti destinati in discarica e rendere più efficiente il processo di riciclo.

Comuni – La qualità incide anche sul piano economico. “Il Comune viene pagato non solo sulla base della quantità, ma soprattutto della qualità”, ha ricordato Saettone. Una raccolta più precisa consente quindi di aumentare i corrispettivi economici destinati agli enti locali, incentivando buone pratiche e maggiore attenzione nei conferimenti.

Prospettive – Il sistema italiano del vetro punta ora a consolidare i risultati e a perfezionare il modello. L’obiettivo è coniugare alte percentuali di raccolta con standard qualitativi sempre più elevati, rafforzando così l’intera filiera del riciclo.

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