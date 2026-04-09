Forum ecosostenibilità, Stagnaro (Rifiuti): “Città metropolitana investe su qualità e impianti per trasformarli in risorsa”

La Città metropolitana punta a rafforzare la transizione ecologica, spostando l’attenzione dalla quantità alla qualità dei rifiuti. L’obiettivo è trasformarli da costo a risorsa, attraverso impianti adeguati e maggiore coinvolgimento del territorio.

Indirizzo – “La città metropolitana sta investendo tanto sulla transizione ecologica”, ha spiegato Giovanni Stagnaro, portando i saluti della sindaca Silvia Salis e del consigliere delegato Giancarlo Campora. Il percorso punta a rendere più efficiente il sistema dei rifiuti, superando la visione tradizionale legata esclusivamente ai costi.

Approccio – Il cambio di prospettiva è netto: “I rifiuti non devono più essere visti solo come un costo per il cittadino ma come una risorsa”. Un principio che guida le politiche in corso, con investimenti mirati e una strategia condivisa con i Comuni, considerati attori centrali nella gestione quotidiana del servizio.

Ruolo – La Città metropolitana si configura come ente di coordinamento e supporto. “Abbiamo l’obiettivo di essere l’ente d’ambito che consente ai territori di migliorare”, ha sottolineato Stagnaro. Un compito che si intreccia con quello della Regione, chiamata a garantire la disponibilità degli impianti.

Qualità – Dopo una fase di crescita della raccolta differenziata, l’attenzione si sposta ora sulla qualità. “Oggi stiamo ragionando molto di più sulla qualità del rifiuto”, ha evidenziato Stagnaro. Ridurre le impurità e migliorare i conferimenti è fondamentale per rendere il sistema più efficace.

Impianti – Centrale anche il tema infrastrutturale. L’obiettivo è valorizzare i rifiuti attraverso impianti che ne consentano il recupero, evitando il ricorso alla discarica. “Il rifiuto deve diventare qualcosa che produce ulteriore ricchezza”, ha aggiunto.

Cittadini – Sul fronte sociale emerge una fase di rallentamento. Dopo una buona risposta iniziale, oggi si registra una certa stasi. “Dobbiamo tenere alta l’attenzione”, ha concluso Stagnaro, sottolineando l’importanza di coinvolgere i cittadini e mostrare i risultati concreti del loro impegno.

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