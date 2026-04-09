Forum ecosostenibilità Tn, il ministro Pichetto Fratin: “Economia circolare e riciclo pilastri per costruire il sistema economico del futuro”

Transizione energetica ed economia circolare saranno decisive nei prossimi decenni. Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in un messaggio al Forum Ecososteniblità organizzato da TN Events & Media il 9 e 10 aprile all’Excelsior Palace Portofino Coast Hotel di Rapallo, evidenziando il ruolo strategico del riciclo e degli investimenti del PNRR.

Messaggio – “Mi dispiace non poter essere oggi con voi nella splendida Rapallo”, ha esordito il ministro, ringraziando l'editore Massimiliano Monti per l’invito. Un intervento che ha ribadito l’importanza del confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sui temi ambientali.

Scenario – “Transizione energetica, sostenibilità, economia circolare sono gli elementi che caratterizzeranno i prossimi decenni”. Secondo il ministro, definire le basi della transizione verde significa costruire un nuovo modello economico, capace di coniugare sviluppo e tutela delle risorse.

Confronto – Centrale il ruolo del dialogo. “Abbiamo bisogno di un confronto serio e costruttivo”, ha sottolineato, indicando nella collaborazione tra attori pubblici e privati la chiave per affrontare le sfide ambientali. L’economia circolare, ha aggiunto, deve essere “un sistema equilibrato e sostenibile per una corretta gestione delle risorse”.

Investimenti – Tra gli strumenti principali, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro ha ricordato “i 192 progetti faro del PNRR con un investimento di 600 milioni”, destinati a sviluppare impianti di riciclo per plastica, RAEE, carta, cartone e tessile.

Ruolo Italia – L’Italia si conferma tra i Paesi più avanzati nel settore. “Siamo tra i primi nel mondo nella capacità di utilizzare il riciclo”, ha evidenziato. Un vantaggio competitivo che si lega anche alla disponibilità di materie prime seconde, fondamentali per le tecnologie green e digitali.

Prospettive – “Riciclo e circolarità sono le nostre miniere”, ha concluso il ministro, auspicando che dal Forum emergano idee e strategie utili per rafforzare un modello di sviluppo sostenibile e competitivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.