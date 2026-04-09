Forum ecosostenibilità Tn, Agazzi (Aprica): “Più qualità nella raccolta differenziata, in Liguria risultati concreti e risparmi per i Comuni”

Migliorare la qualità dei rifiuti raccolti è la nuova sfida dell’economia circolare. Aprica, società del gruppo A2A, punta a ridurre gli errori nei conferimenti per aumentare la valorizzazione dei materiali e contenere i costi per i Comuni.

Strategia – “Stiamo percorrendo diverse strade che portano a un miglioramento della quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata”, ha spiegato Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica. I risultati sulla raccolta sono già solidi, ma il vero obiettivo ora è un salto di qualità.

Qualità – Il dato chiave evidenzia il problema: a fronte di una raccolta differenziata che raggiunge il 75%, la valorizzazione effettiva si ferma intorno al 65%. “La qualità del materiale raccolto è una delle sfide che stiamo affrontando nei prossimi mesi”, ha sottolineato Agazzi. Ridurre errori e impurità diventa quindi essenziale per rendere più efficiente l’intero sistema.

Liguria – Sul territorio ligure, Aprica registra risultati positivi. Presente dal 2019 e consolidata nel 2024 con un nuovo contratto, l’azienda ha migliorato significativamente le performance nei Comuni serviti. Tuttavia, Agazzi lancia un appello: “Avere più coraggio nel fare delle scelte”.

Comuni – I risultati migliori arrivano dai centri più piccoli. A Castiglione Chiavarese, Portofino e Zoagli la raccolta differenziata è cresciuta tra il 7% e il 14%. “Zoagli è arrivato al 75% quando solo qualche anno fa era al 40-45%”, ha evidenziato Agazzi. Progressi ottenuti senza rivoluzioni, ma con una gestione più attenta e la riduzione dei conferimenti impropri.

Risparmi – Migliorare la raccolta significa anche ridurre i costi. Il caso di Castiglione Chiavarese è emblematico: “In un anno ha risparmiato 22 mila euro grazie alla riduzione del rifiuto indifferenziato”. Un risultato significativo per un piccolo Comune, che dimostra l’impatto economico delle buone pratiche.

Prospettive – Il percorso resta orientato a rafforzare qualità ed efficienza, con benefici ambientali ed economici. La sfida sarà estendere questi risultati su scala più ampia, coinvolgendo anche i centri urbani più complessi.

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