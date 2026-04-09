Forum ecosostenibilità Tn, Protopapa (Corepla): “Italia eccellenza europea, ma serve migliorare la qualità”

L’Italia si conferma tra i Paesi più virtuosi in Europa nella raccolta differenziata della plastica, con numeri in crescita anche nel 2025. Ma accanto ai risultati quantitativi, resta aperta la sfida sulla qualità dei conferimenti, ancora troppo spesso errati.

Dati – “Sappiamo essere uno dei Paesi con la migliore raccolta differenziata a livello europeo”, ha spiegato Antonio Protopapa, direttore operativo Corepla. Il 2025 segna un ulteriore passo avanti dopo un 2024 già positivo: “Ci stiamo avvicinando al milione e 600 mila tonnellate di imballaggi in plastica raccolti nel corso dell’anno”. Un risultato che conferma la solidità del sistema nazionale, pur con differenze territoriali.

Qualità – Se la quantità soddisfa, la qualità resta il punto critico. “Dobbiamo lavorare molto per migliorare la qualità. Ci sono ancora troppi errori nei conferimenti”, ha sottolineato Protopapa, evidenziando come spesso si tratti di disattenzione o scarsa conoscenza. Un messaggio chiaro: nella raccolta della plastica devono finire esclusivamente gli imballaggi.

Liguria – A livello regionale, la Liguria si colloca nella media nazionale. Le difficoltà si concentrano soprattutto nei grandi centri urbani: “Genova ancora stenta”, ha osservato Protopapa, pur riconoscendo i progressi recenti. Negli ultimi tre anni, infatti, la raccolta multimateriale è cresciuta in modo significativo, segno di un miglioramento strutturale.

Innovazione – Il settore guarda ora a nuovi modelli. “La raccolta differenziata non si ferma”, ha ricordato il direttore di Corepla. Tra le esperienze più interessanti c’è quella di Genova, diventata un laboratorio di innovazione. Il progetto Recopet ha portato all’installazione di 30 ecocompattatori per bottiglie in plastica, diffusi tra grande distribuzione e spazi urbani.

Prospettive – I risultati sono incoraggianti, ma il percorso resta in evoluzione. L’obiettivo è coniugare crescita dei volumi e maggiore precisione nei conferimenti, puntando su informazione e tecnologie innovative.

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