Forum ecosostenibilità a Rapallo, l'editore Monti: “Dai rifiuti alle risorse, è tempo di passare all’azione”

Si è aperta a Rapallo la seconda edizione del Forum Nazionale sull’Ecosostenibilità, promosso da Tn Events. Al centro del dibattito la gestione dei rifiuti e la transizione verso un modello circolare, con l’obiettivo di trasformare le analisi in azioni concrete.

Apertura – “È per me un grande piacere, in qualità di ideatore ed editore, aprire la seconda edizione del Forum”, ha dichiarato Massimiliano Monti, dando il via ai lavori. Un evento che, dopo il successo dello scorso anno, punta a consolidarsi come spazio di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore.

Contesto – La scelta di Rapallo non è casuale. “Siamo in uno degli scenari più suggestivi della nostra regione, tra mare e territorio”, ha sottolineato Monti, richiamando il valore ambientale che il Forum intende tutelare e valorizzare.

Sfida – Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non è più rimandabile. “Oggi la sostenibilità non è più un obiettivo lontano. È una responsabilità immediata”, ha affermato l’editore. In questo quadro, il tema dei rifiuti assume un ruolo centrale nella trasformazione dei modelli produttivi.

Visione – Il cambio di paradigma passa da una nuova cultura. “Dobbiamo cambiare approccio: non più scarti, ma risorse”. Un passaggio che implica innovazione industriale ma anche consapevolezza diffusa, coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni.

Sistema – Fondamentale il ruolo dei consorzi e delle filiere. “Sono il collegamento tra sistema produttivo, territori ed enti locali”, ha ricordato Monti, evidenziando la necessità di una collaborazione strutturata per affrontare le sfide ambientali.

Lavori – Nelle prossime ore il Forum entrerà nel vivo con interventi e testimonianze operative. “Con un obiettivo chiaro: passare dall’analisi all’azione”, ha concluso Monti, ringraziando relatori, partner e partecipanti prima di dichiarare ufficialmente aperta la manifestazione.

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