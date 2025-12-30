Fondi a Hamas: Hannoun si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mohammad Hannoun, l'architetto palestinese arrestato sabato perché accusato di essere un membro e un finanziatore di Hamas. L'interrogatorio di garanzia, iniziato alle 9, si è svolto nel carcere di Marassi davanti alla gip Silvia Carpanini.





"Gli abbiamo consigliato noi di avvalersi - spiegano i legali Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo - perché non ha avuto modo ancora di leggere gli atti".





Mohammad Hannoun ha parlato per circa mezz'ora davanti alla gip Silvia Carpanini e "ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per iniziative precise di beneficenza a favore del popolo palestinese in tutte le sedi, cioè Gaza, la Cisgiordania e i campi profughi, attività che ha cominciato a svolgere negli anni Novanta". Così gli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo dopo l'interrogatorio di garanzia dell'architetto e presidente dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese accusato di aver finanziato Hamas.





Nelle dichiarazioni spontanee al gip Silvia Carpanini, Hannoun "ha negato di aver finanziato direttamente o indirettamente Hamas" e "ha spiegato con un po' di dettagli per quanto possibile come funzionava la raccolta fondi e la loro distribuzione prima e dopo il 2023 con i grandi cambiamenti che ovviamente ci sono stati dopo il 7 ottobre".





Per adesso Hannoun, accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas, resta in carcere: "Il provvedimento è già eseguito". Gli avvocati valuteranno se presentare una qualche istanza di attenuazione della misura o se proporre ricorso al tribunale del Riesame. Hannoun ha saputo del presidio di solidarietà che si è svolto ieri sera sotto il carcere di Marassi: "Ce lo ha detto - concludono i due legali - ha detto che lo ha visto alla tv e ci è apparso confortato, anche se è una persona molto posata".

