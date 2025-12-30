Fondi a Hamas: Hannoun si avvale della facoltà di non rispondere. "Facevo solo beneficenza, mai finanziato Hamas"
di Luca Pandimiglio
Hannoun ha però rilasciato una dichiarazione spontanea, rivendicando in modo chiaro la propria attività di raccolta fondi a fini benefici
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mohammad Hannoun, l'architetto palestinese arrestato sabato perché accusato di essere un membro e un finanziatore di Hamas. L'interrogatorio di garanzia, iniziato alle 9, si è svolto nel carcere di Marassi davanti alla gip Silvia Carpanini.
"Gli abbiamo consigliato noi di avvalersi - spiegano i legali Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo - perché non ha avuto modo ancora di leggere gli atti".
Mohammad Hannoun ha parlato per circa mezz'ora davanti alla gip Silvia Carpanini e "ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per iniziative precise di beneficenza a favore del popolo palestinese in tutte le sedi, cioè Gaza, la Cisgiordania e i campi profughi, attività che ha cominciato a svolgere negli anni Novanta". Così gli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo dopo l'interrogatorio di garanzia dell'architetto e presidente dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese accusato di aver finanziato Hamas.
Nelle dichiarazioni spontanee al gip Silvia Carpanini, Hannoun "ha negato di aver finanziato direttamente o indirettamente Hamas" e "ha spiegato con un po' di dettagli per quanto possibile come funzionava la raccolta fondi e la loro distribuzione prima e dopo il 2023 con i grandi cambiamenti che ovviamente ci sono stati dopo il 7 ottobre".
Per adesso Hannoun, accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas, resta in carcere: "Il provvedimento è già eseguito". Gli avvocati valuteranno se presentare una qualche istanza di attenuazione della misura o se proporre ricorso al tribunale del Riesame. Hannoun ha saputo del presidio di solidarietà che si è svolto ieri sera sotto il carcere di Marassi: "Ce lo ha detto - concludono i due legali - ha detto che lo ha visto alla tv e ci è apparso confortato, anche se è una persona molto posata".
