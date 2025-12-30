Fondi a Hamas, capo della polizia Pisani in visita a Genova elogia gli investigatori

Il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, ha fatto oggi visita alla Questura di Genova, accompagnato dal Capo della Segreteria del Dipartimento, Diego Parente, e dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, Lucio Pifferi.

Durante l’incontro, il prefetto Pisani ha voluto esprimere il suo apprezzamento per gli investigatori protagonisti della recente operazione “Domino”, un’importante attività che ha portato a significativi risultati.

Non solo: il capo della polizia ha incontrato i funzionari e il personale dei vari uffici, ringraziandoli per l’impegno quotidiano e costante che garantisce sicurezza in una città complessa e dinamica come Genova. L’occasione ha rappresentato un momento di riconoscimento istituzionale, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della professionalità del personale di polizia nella tutela della comunità.

Pisani ha evidenziato come operazioni strategiche e gestione ordinaria del territorio siano complementari, e ha incoraggiato tutti gli operatori a continuare con dedizione e responsabilità nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità.

