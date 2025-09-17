Fondazione Carige: al Nautico cinque giornate dedicate all'inclusione

Il Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre, dedica cinque giornate all’inclusione sociale grazie all’iniziativa promossa da Fondazione Carige e Confindustria Nautica. Da venerdì 19 a martedì 23, un centinaio di persone con fragilità, seguite da associazioni del territorio, potranno visitare gratuitamente il Salone attraverso tour guidati, con l’obiettivo di rendere la manifestazione più accessibile e aperta a tutti. La Fondazione ha curato i contatti con le associazioni, mentre Confindustria Nautica fornisce un servizio di accoglienza dedicato. Gli ingressi sono stati messi a disposizione da entrambe le realtà, in parte offerti e in parte acquistati a tariffa agevolata.

“L’accessibilità non è un dettaglio, ma un diritto – ha dichiarato Lorenzo Cuocolo (nella foto), presidente della Fondazione Carige –. Offrire questa esperienza significa rafforzare il legame tra comunità e territorio”.

“Condividere bellezza e innovazione con tutti è una nostra responsabilità”, ha aggiunto Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.

