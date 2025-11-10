Fondazione Ansaldo: la magia del laboratorio fotografico di Antonio Campostano
di Simone Galdi
Ricchezza e profondità di un archivio che rievoca un punto di vista originale sulla storia contemporanea
Pietro Repetto, Responsabile Fototeca e Cineteca della Fondazione Ansaldo, illustra a Telenord ricchezza e profondità di un archivio che rievoca un punto di vista originale sulla storia contemporanea.
