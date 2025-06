Focus Cultura, storie d’arte e d’autore: Niccolò Fabi, Premio Strega e Oasi Dynamo nel cuore della Toscana

Benvenuti a una nuova puntata di Focus Cultura.

In studio Alessandro Piano, artista poliedrico noto per le sue installazioni e opere in resina che uniscono materia, memoria, gioco e inclusione. Con lui parleremo dei suoi ultimi progetti come Alter Ego.

Santa Margherita Ligure - Sul palco de Ilmare Festival un ospite d’eccezione: Niccoló Fabi, cantautore amatissimo, porta in scena la sua esperienza di musica sostenibile Accanto a lui, Mario Tozzi, geologo e divulgatore, per un dialogo tra scienza e arte sulla fragilità del nostro ecosistema.

A Palazzo Ducale di Genova, tappa ligure per lo Strega Tour 2025 - I cinque finalisti del Premio Strega incontrano il pubblico. Tra loro anche lo scrittore Andrea Bajani, che presenterà il suo romanzo in corsa per il prestigioso riconoscimento.

Nella sezione "Patrimonio" - Ecco un luogo poco noto ma di grande fascino: la cisterna della chiesa di Santa Maria Immacolata e San Torpete nel centro storico di Genova. Ce ne parla Don Paolo Farinella, da anni impegnato nella valorizzazione di questo spazio unico.

Per gli amanti dell’arte contemporanea - Vi portiamo a San Marcello Piteglio (Pistoia) dove, immersa nella natura dell’Oasi Dynamo, si trova Oasy Contemporary Art and Architecture (OCA). Il direttore artistico Emanuele Montibeller ci guida alla scoperta della nuova mostra in dialogo con il paesaggio e l’architettura sostenibile.

Infine, un consiglio da non perdere - Alla Loggia degli Abati di Palazzo Ducale, arriva la World Press Photo Exhibition 2025, con le immagini premiate del fotogiornalismo internazionale. Un’occasione per riflettere attraverso lo sguardo dei grandi fotografi del nostro tempo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.