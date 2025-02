Focus Cultura, perchè Olly ha vinto Sanremo, Hello Kitty incanta Roma e Fabrizio Lamberti ospite d’onore

Fabrizio Lamberti nel salotto di Focus Cultura - Ha collaborato dal 1985 al 1996 con artisti come Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli e Roberto Vecchioni, con cui ha lavorato per circa dieci anni, curando anche gli arrangiamenti di due album. Nel 1996 fonda il gruppo comico-musicale “Cavalli Marci”, con cui partecipa a un popolare show televisivo e a numerosi spettacoli teatrali. Lamberti ha anche collaborato a colonne sonore di film come “Il Ciclone” e “Scusa ma ti chiamo Amore”. Nel 1999 è direttore musicale della trasmissione “Serenate” di Fabio Fazio. Ha scritto anche la musica per il film “Come se fosse amore”.

Art OF Play e Hello Kitty - In esclusiva assoluta nella Capitale, la più grande mostra immersiva dedicata al gioco e al mondo di Hello Kitty. Un imperdibile viaggio emozionale attraverso 16 installazioni interattive che permettono a grandi e bambini di vivere esperienze straordinarie, come entrare dentro a una casa delle bambole a grandezza reale, immergersi in un universo fatto di mattoncini colorati, abbracciare tantissimi Teddy Bear giganti e lasciarsi stupire da spettacoli luminosi e scenari surreali.

Basilica Delle Vigne - In piazza delle Oche a Genova, un antico palazzo medioevale confina con l’edificio religioso e su quel muro c’è una finestra murata che si affaccia su una navata: da qui si poteva assistere direttamente alla messa da casa.

Conservatorio Niccolò Paganini di Genova - Olly inizia il suo percorso musicale con lo studio della viola, strumento musicale cordofono della famiglia del violino. Da qui Olly muove i suoi primi passi che, ad oggi lo hanno portato sul palcoscenico di Sanremo come vincitore. Il Maestro Luigi Giachino, direttore del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, esprime grande orgoglio per il risultato che il giovane Olly ha raggiunto e sottolinea come la sua formazione sia un importante valore e tassello fondamentale nel suo percorso professionale. "Sia per il testo che per la musica Olly dimostra il suo passato. Ha collezionato un importante bagaglio culturale, può esprimersi a tutto tondo in quanto proprietario della sua opera, avendo un background molto grande".

Il “Consiglio della Settimana” - Il nuovo libro di Matteo Monforte “I segreti della nebbia”: l’autore presenta in prima persona un giallo ambientato a Crocefieschi, nell’entroterra ligure: “Il cadavere del diciottenne Billo Bianchi viene trovato, completamente nudo e martoriato, una mattina di nebbia, a Crocefieschi, proprio sotto al cartello di benvenuto del paese.

