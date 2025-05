Focus Cultura, palco, poesia e devozione: Rocco Siffredi, Giuseppe Scarpato, Matteo Pugliese, la Madonna del Latte, fiori in cucina e Premio Montale

In studio Adriana Beverini con Matteo Cantile racconta il suo Premio Montale Fuori Di Casa e la passione per Eugenio Montale, al di là della poesia.

Teatro - Rocco Siffredi. Incontro con il famoso divo del cinema per adulti che ha deciso di calcare il palcoscenico del teatro con il Tour Siffredi racconta Rocco: un'ora e mezza di racconti senza filtri che descrivono il suo percorso iniziato molti anni fa e costellato di incontri con donne, registi e impresari internazionali.

Musica - Giuseppe Scarpato, chitarrista, arrangiatore e produttore. Serata di musica con il concerto di Teatro Govi di Genova con il suo Hillside Power Trio che si completa con Marco Polidori al basso e Gennaro Scarpato alla batteria e all’armonica e special guest Luca Borriello alla chitarra.La passione per la chitarra, testimone Gibson, la collaborazione con Edoardo Bennato e il progetto Burning Guitars.

Arte - La Madonna del Latte - Basilica di Santa Maria delle Vigne - All’interno della Basilica di Santa Maria delle Vigne, uno dei luoghi di culto più antichi e significativi di Genova, si conserva una preziosa raffigurazione della Madonna del Latte: un’antica immagine mariana in cui la Vergine è rappresentata nell’atto intimo e profondamente umano di allattare il Bambino Gesù. Questa iconografia, diffusa in epoca medievale soprattutto nell’ambito devozionale popolare, sottolinea l’aspetto materno e terreno di Maria, rendendola vicina alle esperienze quotidiane dei fedeli. L’effige è particolarmente venerata da secoli dalle coppie in attesa di un figlio o desiderose di diventarlo. Lo testimoniano i numerosi ex voto rosa e azzurri, appesi attorno all’immagine sacra: piccoli oggetti di ringraziamento e supplica, simbolo di una fede intima, personale, spesso silenziosa. La devozione alla Madonna del Latte si inserisce in una lunga tradizione mariana che vede nella Basilica delle Vigne non solo un centro religioso, ma anche un luogo di consolazione, speranza e rinascita.

Mostra a Roma – “Nelle tue mani” di Matteo Pugliese - Palazzo Merulana - La sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, ospita la mostra personale dello scultore Matteo Pugliese, a cura di Carmen Sabbatini e ispirata, come la sua opera, al Cenacolo di Leonardo. L’esposizione, realizzata con il patrocinio di Roma Capitale e con il contributo di Zurich Bank in qualità di sponsor ufficiale, rappresenta un’importante occasione per approfondire l’universo artistico di Pugliese. Per la prima volta in Italia, in concomitanza con l’Anno Giubilare, viene presentata l’opera che dà il titolo alla mostra. L’artista, già presente nella collezione permanente del museo con Gravitas, propone un articolato percorso espositivo composto da circa 50 opere, suddivise in quattro sezioni tematiche.

Il consiglio – Il libro “I fiori in cucina” di Rosa Elisa Giangoia: passione, storia e colore. L’ex professoressa di latino e greco al Liceo Classico Statale Andrea D'Oria: “Li portavano a tavola già gli antichi romani”

Orari Focus Cultura - In onda il venerdi alle 12, 14, 19.45 e 23. Il sabato alle 11,19.20 e 22.30 su Telenord e in streaming sul sito www.telenord.it.

