Focus Cultura, da Drupi al Parco di Villa Durazzo Pallavicini: musica, natura e fotografia digitale

Nuova puntata all’insegna della cultura a 360 gradi, tra musica dal vivo, fotografia digitale, luoghi storici e libri da riscoprire. In studio, ospite d’eccezione Luigi Giachino, direttore del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, per raccontare la formazione musicale di oggi e il ruolo del Conservatorio nel tessuto culturale della città.

Musica – Drupi in “Concertissimo” ad Albenga – Spazio alla musica dal vivo con Drupi, protagonista al Teatro Ambra di Albenga con “Concertissimo”, una serata tra grandi successi e nuove emozioni. Un evento atteso, che riporta in scena un’icona della canzone italiana in una veste intima e coinvolgente per il numeroso pubblico che lo ha ascoltato e applaudito.

Patrimonio – Il fascino della natura e del percorso di un parco storico – Tappa a Genova Pegli, tra i viali romantici del Parco di Villa Durazzo Pallavicini, uno dei giardini più suggestivi d’Europa. Ce ne parla Silvana Ghigino, direttrice e curatrice, che guida gli spettatori alla scoperta di questo gioiello paesaggistico e narrativo, dove ogni angolo racconta una storia.

Mostre – Intelligenza Artificiale e fotografia a Villa Bombrini –A Villa Bombrini, l’innovativa mostra “Raise the Future” esplora il rapporto tra fotografia digitale e intelligenza artificiale. Un progetto in cui l’immaginazione umana incontra l’algoritmo per creare nuove visioni del mondo. Marco Faimali, direttore del CNR-IAS, approfondisce il legame tra arte, sostenibilità e impatti antropici.

Eventi – “Enlighting Covisions” da Roma –Dallo storico Museo e Centro Ricerche Enrico Fermi di Roma, arriva “Enlighting Covisions”, un percorso tra scienza, arte e design che illumina nuovi sguardi sul futuro, combinando ricerca e immaginazione in occasione della Giornata Internazionale della Luce.

Consiglio – “A Genova c’è” di Maurizio Gregorini –Per chi ama la poesia e vuole scoprire Genova attraverso lo sguardo curioso di un autore, spazio al libro “A Genova c’è” di Maurizio Gregorini: viaggio poetico di luoghi e suggestioni della Superba.

Cartellone – Tutti gli appuntamenti da non perdere – Chiude la puntata il Cartellone con eventi, spettacoli e mostre in Liguria. Un’agenda culturale pensata per non vuole perdere nulla di ciò che conta davvero.

Orario Focus Cultura - venerdì 6 giugno alle 20.00, sabato 7 giugno alle 9.05 e 19.20, domenica alle 20.00 su Telenord e in streaming sul sito www.telenord.it.

