Flixbus debutta in Australia e continua la sua espansione a livello globale

Sono ufficialmente in vendita i primi biglietti per viaggiare in Australia a bordo di FlixBus. Con l’ingresso sul mercato australiano, Flix raggiunge il numero di 45 Paesi e cinque continenti collegati e compie un passo importante nel suo cammino di espansione globale, caratterizzato dall’impegno a offrire a chiunque forme di viaggio sostenibili e innovative.

Il servizio in Australia sarà operativo da giovedì 20 novembre e collegherà le principali città nella parte sudorientale del Paese, tra cui Melbourne, Canberra e Sydney. L’itinerario prevede anche fermate strategiche presso aeroporti domestici e internazionali, con l’obiettivo di incrementare la mobilità dei viaggiatori in arrivo sia dalle altre città australiane che dall’estero.

«Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Australia, il nostro 45° mercato – un evento significativo nell’ambito della nostra visione, focalizzata sull’innovazione del settore dei viaggi in autobus a lunga percorrenza,» ha affermato André Schwämmlein, Amministratore Delegato e fondatore di Flix. «Con questo lancio si conferma il potenziale della nostra infrastruttura tecnologica e del nostro modello di business collaborativo per l’espansione globale, e si consolida l’impegno di Flix a costruire un’offerta sostenibile sul lungo termine in ogni mercato.»

Il lancio riflette la strategia di lungo termine di Flix per l’ingresso in nuovi mercati, focalizzata sulla costruzione di network scalabili destinati a crescere e connettere sempre più comunità. Inoltre, dimostra la sua abilità di integrarsi in nuovi contesti attraverso un’infrastruttura digitale che supporta, fra le altre cose, un’efficace pianificazione delle rotte, il pricing dinamico e la customer experience.

Oggi Flix collega oltre 8.000 destinazioni in 45 Paesi e cinque continenti attraverso la sinergia con una rete di partner locali. Entro la fine del 2025, la società ha in programma di iniziare le operazioni in Perù.

