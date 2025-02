Fiumicino, stipendi in ritardo: il sindaco incontra i lavoratori e convoca Trotta Bus

La protesta dei lavoratori di Trotta Bus arriva davanti al Comune di Fiumicino. Questa mattina, i dipendenti si sono radunati in segno di protesta per denunciare l’ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi. Il sindaco Mario Baccini ha incontrato una delegazione dei lavoratori e dei sindacati, assicurando il massimo impegno per risolvere la situazione, come riporta Ferpress.

Dichiarazione del sindaco – “Lo stipendio è un diritto e non possono esserci ulteriori ritardi. Questi lavoratori non devono più trovarsi in difficoltà per problemi che non dipendono da loro”, ha affermato Baccini. Dopo il sit-in, il primo cittadino ha ricevuto i rappresentanti sindacali in Comune per valutare possibili soluzioni.

Intervento del Prefetto – Il sindaco ha contattato direttamente il Prefetto per definire una procedura che permetta al Comune di intervenire con rapidità. “La dignità del lavoro deve essere rispettata – ha sottolineato Baccini – e l’amministrazione farà di tutto per evitare che situazioni simili si ripetano”.

Incontro con Trotta Bus – Per domani è stato convocato un incontro con i vertici dell’azienda, alla presenza dell’assessore ai trasporti Angelo Caroccia. L’obiettivo è trovare un accordo che garantisca il pagamento degli stipendi e scongiuri ulteriori disagi per i lavoratori.

Monitoraggio costante – “Sosteniamo i lavoratori e il settore dei trasporti, una risorsa fondamentale per la comunità. Continueremo a vigilare sulla situazione e a garantire il massimo supporto ai dipendenti”, ha concluso il sindaco.

