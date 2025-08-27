Fisioterapia, la Cisl Fp chiede di salvare il polo universitario del Santa Corona

Il futuro del polo universitario di fisioterapia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è a rischio e la Cisl Fp Liguria lancia un appello per garantirne la continuità. Dopo oltre 40 anni di attività, il centro di formazione potrebbe chiudere per decisione dell’Università di Genova, suscitando preoccupazione tra operatori e sindacati.

La posizione del sindacato – “Le competenze maturate in fisioterapia al Santa Corona sono un fiore all’occhiello della sanità ligure, il corso va assolutamente mantenuto”, sottolineano Gabriele Bertocchi, segretario generale regionale, e Andrea Manfredi, segretario regionale della Cisl Fp.

Il confronto con la Regione – Il sindacato riferisce di aver portato la questione direttamente all’attenzione del presidente Marco Bucci e del direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Liguria Paolo Bordon. Entrambi hanno ribadito di non avere responsabilità dirette sulla scelta dell’Università, ma si sono impegnati a interloquire con l’ateneo.

Un’eccellenza da difendere – Per la Cisl Fp, il polo di Santa Corona rappresenta non solo una tradizione consolidata, ma anche una risorsa all’avanguardia per la formazione di nuovi professionisti. “Abbiamo la speranza – concludono Bertocchi e Manfredi – che un sapere che unisce cultura e innovazione possa essere mantenuto in vita per il bene del territorio e della sanità ligure”.

