Fischi per il Genoa, Vieira: "Capisco i tifosi, mancata l'aggressività per segnare. Ora serve unità"

Il Genoa, malgrado il Parma in dieci per l’espulsione di un difensore, chiude con in deludente 0-0 al Ferraris. Il Genoa non vince più e la classifica inizia a preoccupare. La squadra di Vieira ha sbattuto sul Parma e al 96’ Cornet si è fatto parare il rigore da Suzuki. Al termine fischi per Vasquez e compagni.

Vieira accetta le critiche: “I tifosi volevano vincere e li capisco. Noi abbiamo creato buone occasioni oltre al rigore fallito, ma non è bastato”. Vieira fa la sua analisi: “Abbiamo fatto giocate tutti gli attaccanti. Forse è mancata l’aggressività per segnate. Il rigore di Cornet? Se non abbiamo vinto non è colpa sua. Cornet comunque si è preso la responsabilità”.

Infine Vieira fa capite che la stagione non sarà semplice: “Salvarsi non sarà una passeggiata ma oggi meritavamo di più. Dobbiamo stare uniti e continuare a lavorare”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.