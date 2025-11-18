Firstgroup: pubblicata la relazione finanziaria semestrale

Traiettoria positiva degli utili sostenuta da un’ulteriore crescita del portafoglio e dal miglioramento della qualità e della diversificazione degli utili in un periodo di transizione; sulla buona strada per ottenere una modesta crescita dell’EPS rettificato per l’intero anno, con il secondo semestre del 2026 destinato a beneficiare del completamento della ristrutturazione aziendale.

Questi in estrema sintesi i risultati del primo semestre 2025 per Firstgroup.

Settore autobus:

• Utile operativo rettificato in aumento del 4% a 42,7 milioni di sterline (Primo semestre 2025: 41,1 milioni di sterline) in un contesto economico e politico difficile; le azioni di determinazione dei prezzi, l’efficienza operativa e di rete, la crescita di Business e Coach e il contributo di First Bus London compensano l’impatto dei minori volumi commerciali, dell’inflazione dei costi e dei maggiori contributi previdenziali

• I volumi di passeggeri sottostanti sono diminuiti del 4 % rispetto al primo semestre del 2025; la crescita delle concessioni del 4% ha compensato un calo del 7% nei volumi commerciali, riflettendo la transizione verso£3tetto tariffario, minore fiducia dei consumatori e un certo spostamento modale verso altre modalità di trasporto, tra cui i viaggi attivi

• Crescita dei ricavi nel settore degli autobus regionali del 3,5%, con un miglioramento dei ricavi per miglio a £5,60 (Primo semestre 2025:£5,46)

• Ricavi totali in aumento del 37% a £702,9 milioni con ulteriori efficienze operative, di rete e miglioramenti della resa previsti nel primo semestre del 2026; include ricavi di £ 150,2 milioni da First Bus London a seguito del completamento dell’acquisizione nel febbraio 2025

• Attenzione continua al miglioramento dell’erogazione dei servizi; riduzione del 24% dei chilometri persi, all’1,3% e aumento del punteggio NPS da 13,0 a 14,9

• I ricavi Business e Coach sono aumentati a£ 105,4 milioni, (primo semestre 2025:80,9 milioni di sterline), principalmente a causa delle vittorie e delle estensioni dei contratti e del contributo delle aziende acquisite di recente

• Il Gruppo è all’avanguardia nell’elettrificazione della flotta e delle infrastrutture e nello sblocco di potenziali flussi di entrate futuri:

investimento netto di 105 milioni di sterline sull’elettrificazione insieme al cofinanziamento di c.5 milioni di sterline ricevuto nel primo semestre del 2026 e7 milioni di sterline nell’anno fiscale 2025 per le consegne di autobus dell’anno fiscale 2026, con il saldo del finanziamento ZEBRA dovuto nel secondo semestre del 2026

c. 1.280 autobus a zero emissioni a fine settembre (c. 23% della flotta) compresi Londra, con 3 depositi completamente elettrificati e 17 parzialmente elettrificati in tutto il Regno Unito

Sono ora in funzione 40 “repowering” da diesel a elettrici

-investimento in Palmer Energy Technology per portare unità di accumulo di energia a batteria nei depositi First Bus

• Il lancio del contratto quinquennale con Flixbus, la successiva estensione delle attività di Flixbus e l’acquisizione di Tetley’s Coaches hanno rafforzato la nostra attività Business e Coach

• Partecipazione attiva alle prossime opportunità di franchising regionali in Inghilterra e valutazione continua di una solida pipeline di soluzioni strategiche e di valore aggiunto Regno Unito acquisizioni bolt-on

Settore ferrovia:

• 1,43 milioni di viaggi di passeggeri ad accesso libero nel primo semestre del 2026 (primo semestre del 2025: 1,40 milioni), con un aumento del 2%

• Entrate da accesso aperto di53,2 milioni di sterline(Primo semestre 2025:51,9 milioni di sterline); i dati del settore continuano a mostrare una crescita del volume dei passeggeri sulla East Coast Mainline, supportata dall’accesso aperto, con circa il 30% in più di viaggi a lunga distanza nell’anno che termina il 30 giugno 2025 rispetto al 2019

• Ricavi dei servizi ferroviari (Mistral, FCC e First Rail Consultancy) pari a53,6 milioni di sterline(Primo semestre 2025:48,1 milioni di sterline); continua la fornitura di servizi a TPE e SWR, così come a nuovi clienti; quasi un terzo degli attuali ricavi contrattuali sono ora clienti esterni

• Le performance finanziarie del DfT TOC sono in linea con le aspettative; SWR trasferito al DfTO a maggio 2025

• La prima funivia di Londra riceve l’accreditamento “Excellence” dal sindaco di Londra Schema “Good Work Standard”

• Sulla buona strada per più che raddoppiare la capacità di accesso aperto esistente nei prossimi 2-3 anni:

Veduta

•Il Gruppo prevede una modesta crescita dell’EPS rettificato nell’anno fiscale 2026 e di mantenere almeno l’EPS rettificato nell’anno fiscale 2027, con continui investimenti nella diversificazione del portafoglio

• Si prevede che il debito netto rettificato sarà £ 125-135 milioni alla fine dell’anno fiscale 2026, riflettendo la continua e forte generazione di cassa, un’accelerazione degli investimenti netti in contanti di circa180 milioni di sterline in First Bus, compresi i nuovi autobus a zero emissioni in Londra e prima dell’impiego di qualsiasi capitale in acquisizioni

• Il Gruppo continua a valutare una solida pipeline di opportunità di crescita strategica nei settori autobus e ferrovie in linea con i nostriRegno Unitostrategia di crescita mirata

Commentando il caso, l’amministratore delegato Graham Sutherland ha affermato: “Abbiamo registrato una solida performance nel primo semestre del 2026, abbiamo compiuto ulteriori progressi nella crescita e nella diversificazione del business e mantenuto la nostra traiettoria positiva degli utili. Nella seconda metà dell’anno, beneficeremo delle azioni intraprese per ristrutturare il business, nonché del contributo delle nostre recenti acquisizioni, e prevediamo una modesta crescita dell’utile per azione rettificato per l’intero anno.

“Il nostro obiettivo rimane quello di rispettare i nostri impegni, compresa l’esecuzione con successo del nostro Regno Unito strategia di crescita mirata. Grazie al nostro solido bilancio e a una disciplinata politica di allocazione del capitale, siamo ben posizionati per offrire ulteriori vantaggi a tutti i nostri stakeholder.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.