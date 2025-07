Firmato il “Sister Museum Pact” tra San Diego e Genova: nasce un ponte culturale tra le due città di mare

Un’intesa storica oltre l’oceano - Il 10 luglio 2025 è stato ufficialmente siglato il Sister Museum Pact tra il Maritime Museum of San Diego e i Promotori dei Musei del Mare di Genova, con il coinvolgimento dell’Istituzione Mu.MA, della Fondazione MEI e dell’Agenzia Consolare USA a Genova. La firma, avvenuta in collegamento diretto tra le due città, sancisce una collaborazione duratura tra due grandi istituzioni museali legate da un’identità marittima profonda.

Una visione condivisa - "Questa alleanza è molto più di un accordo formale" ha dichiarato Maurizio Daccà, presidente dei Promotori dei Musei del Mare. Si tratta infatti di un progetto vivo, che punta a costruire relazioni culturali e sociali attraverso il mare. Anche Anna Dentoni, segretario generale dell’associazione, ha sottolineato l’importanza di uno scambio fondato su valori comuni e competenze complementari tra le due sponde dell’oceano.

Dialogo tra comunità portuali - Per Pierangelo Campodonico, direttore Mu.MA e Fondazione MEI, l’accordo rappresenta un’opportunità per rafforzare l’identità portuale di Genova e San Diego attraverso progetti culturali, educativi e di ricerca condivisi. Iniziative che valorizzeranno il patrimonio marittimo, le storie umane, l’innovazione e la sostenibilità.

Entusiasmo dagli Stati Uniti - Christina Connett Brophy, presidente e CEO del Maritime Museum of San Diego, ha espresso grande entusiasmo per la nuova partnership, che riflette la visione strategica del museo californiano. A lei si è unito Kenneth Stipanov, presidente del consiglio d’amministrazione, sottolineando l’importanza di raccontare come il commercio marittimo abbia modellato la storia globale.

Un ponte tra culture - Il Sister Museum Pact è stato accolto con favore anche dal Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, che lo ha definito “un ponte vivo tra Italia e Stati Uniti”, espressione di un legame profondo e destinato a generare nuovi scambi culturali e progetti comuni.

Un programma ricco e ambizioso - L’accordo prevede mostre, eventi, laboratori didattici e progetti digitali co-curati, con attenzione alla memoria delle comunità italo-americane di San Diego e al coinvolgimento di realtà marittime come lo shipping, gli sport nautici e la tutela dell’ambiente. Il tutto sarà coordinato da un Piano d’Azione Biennale attualmente in fase di definizione.

I musei partner: eccellenze a confronto - Il Galata Museo del Mare di Genova è il più grande museo marittimo del Mediterraneo, con oltre 12.000 mq di esposizione, tra ricostruzioni storiche, sezioni interattive e il celebre sommergibile-museo Nazario Sauro.

Il Maritime Museum of San Diego, celebre per la Star of India, la più antica nave a vela ancora in attività, è riconosciuto a livello internazionale per il restauro e la conservazione di imbarcazioni storiche e per i suoi programmi educativi e culturali aperti al pubblico.

