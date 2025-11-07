Firenze, il Meyer diventa “green”: inaugurato il primo giardino del progetto per un ospedale sempre più sostenibile

All’ospedale pediatrico Meyer di Firenze è stato inaugurato il primo tassello di un grande percorso di trasformazione ambientale. Si chiama “Meyer in green” il progetto che nei prossimi anni renderà la struttura un modello di sostenibilità, benessere e integrazione con la natura.

Il punto di partenza è un nuovo giardino rigoglioso, creato grazie alla collaborazione con Vannucci Piante, azienda pistoiese simbolo del florovivaismo italiano. Le nuove essenze, messe a dimora nelle aiuole che adornano la parte posteriore dell’ospedale – in prossimità dell’ingresso del pronto soccorso e delle Cappelle del Commiato – hanno trasformato lo spazio in un’oasi di verde e quiete, pensata per offrire conforto visivo e spirituale a chi frequenta la struttura.

La collaborazione con Vannucci Piante nasce da un’amicizia di lunga data: l’azienda ha già sostenuto in passato la Fondazione Meyer con donazioni per l’orto-giardino della Ludobiblio e altre iniziative verdi all’interno dell’ospedale.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato la direzione del Meyer e Andrea Massaini per Vannucci Piante, che ha sottolineato l’importanza di “un verde che cura”, capace di unire benessere ambientale e attenzione ai pazienti.

Durante l’incontro è stata presentata anche un’altra iniziativa: la creazione di un roseto intorno alla statua di Folon all’ingresso principale dell’ospedale. L’azienda Rose Barni, storica realtà pistoiese specializzata nella coltivazione di rose, ha donato 230 piante del nuovo ibrido “Meyer”, una varietà ideata e dedicata proprio all’ospedale pediatrico. Per ogni rosa venduta, l’azienda devolverà un euro alla Fondazione Meyer a sostegno della ricerca scientifica.

A consegnare ufficialmente la nuova varietà è stata Beatrice Barni, co-titolare del vivaio e responsabile del progetto di ricerca, che ha spiegato come la rosa “Meyer” sia il risultato di anni di lavoro botanico, simbolo di bellezza, resilienza e solidarietà.

