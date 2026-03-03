Firenze, approvata la mozione per promuovere la gratuità TPL agli under 14

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la mozione a prima firma AVS–Ecolò, sottoscritta da Luca Milani, Enrico Ricci e Renzo Pampaloni del Partito Democratico. L’atto punta a promuovere la gratuità del trasporto pubblico locale per le persone sotto i 14 anni e impegna la sindaca e la giunta ad attivarsi, in raccordo con la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana — titolare del contratto di servizio — per rendere possibile l’introduzione della misura.

“Ad oggi – dichiara la capogruppo Caterina Arciprete nel suo intervento in aula – la gratuità è prevista al di sotto del metro di altezza, soglia che si raggiunge intorno ai 6 anni. L’estensione fino ai 14 anni non solo consentirebbe alle famiglie che già utilizzano il trasporto pubblico di essere sollevate da una parte dei costi, ma avrebbe anche un valore educativo nei confronti dei nostri più giovani concittadini.”

“Oggi l’Ufficio studi della CGIA di Mestre rileva – prosegue Vincenzo Pizzolo – che la provincia di Firenze, con 877 auto ogni 1.000 abitanti, è maglia nera in Italia nel rapporto tra auto e popolazione. È un dato che conferma l’importanza strategica sia della rete tramviaria in costruzione, sia di una progressiva estensione della gratuità del TPL ai residenti, come incentivo a un utilizzo sempre più diffuso.”

“Dopo le agevolazioni introdotte da questa amministrazione per i ragazzi sopra i 14 anni, vogliamo fare un ulteriore passo avanti, estendendole anche a una fascia che oggi è esclusa”, aggiunge Luca Milani.

Le forze di destra non hanno espresso voto favorevole alla mozione e hanno ribadito una posizione orientata alla centralità dell’auto privata, sostenendo inoltre che il costo dei titoli di viaggio non rappresenterebbe una criticità rilevante. “Parole che mostrano una distanza significativa rispetto alle difficoltà quotidiane di molte famiglie fiorentine”, aggiunge Arciprete.

“Con l’approvazione della mozione compiamo un primo passo verso l’obiettivo di decarbonizzare Firenze e decongestionare il traffico cittadino”, conclude Giovanni Graziani.

